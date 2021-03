Nathalie COUDRAY - DUBOS (COUDRAY)

Bonjour,



J'ai acquis, au travers des différents postes occupés et des sociétés intégrées depuis plus de vingt ans, une grande autonomie dans le travail qui m'est confié et une capacité d'intégration à tout contexte; dynamisme, fiabilité, initiative et sens de l'anticipation sont des qualités qui me sont reconnues par mon entourage professionnel.



La promotion immobilière, la publicité, la formation, la distribution et aujourd’hui le BTP sont les différents domaines dans lesquels j’ai été amenée à évoluer au poste d'assistante de Direction Générale.



L’encadrement d'une équipe de 3 personnes et la gestion des services généraux d’une société de près de 600 salariés (achats véhicules, fournitures de bureaux, gestions des sinistres automobiles et des contrats d’assurance ….) sont des missions que j'ai dernièrement occupées.