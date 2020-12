Nathalie COUTON

Assistante de Direction Bilingue Anglais,



ma compétence repose sur un pilier métier : j'ai un BTS Assistante de Direction Bilingue Anglais, que j'ai complété par une licence pro de Commerce. Ensuite, j'ai travaillé plus de 10 ans dans différentes entreprises notamment des sièges sociaux et des industries. J'ai aussi fait d'autres vacations en tant de Formatrice professionnelle et des missions en tant que télévendeuse, animatrice commerciale, et Superviseur de Centres d'Appels.

En outre, je maîtrise l'ensemble des tâches classiques de secrétariat : la gestion de la communication, le reporting, le rôle d'interface, et l'organisation. Tout ceci dans un esprit d'efficacité, et de confidentialité.

Donc aujourd'hui, à la vue de mes compétences, je me sens à la hauteur des missions que vous me proposerez en tant qu'Assistante Commerciale ou de Direction dans des métiers de l'assurance, de l'informatique, de l'urbanisme, ou des Résidences Services Séniors.



Mes compétences :

Assistanat de direction

Autonomie

Formatrice

Confidentialité

Gestion de la relation client

Gestion d'agendas

Assistante de Manager

Organisation

Management

Force de proposition