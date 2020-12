A l'ère du numérique, dans un environnement économique changeant, j'analyse avec rigueur le positionnement de votre entreprise sur son marché. Je définis et mets en oeuvre la stratégie de communication adéquate. Mon suivi systématique et précis des indicateurs de performance vous garantit le ROI attendu. Mon sens relationnel et mon expérience commerciale étant mes atouts.



Mes compétences :

Communication online

Conduite de projet

Marketing

Développement commercial