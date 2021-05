Nathalie DEFFIEUX

- Expérience confirmée dans l'assistanat de directions commerciales et générales.

- Environnement PME/ETI/Groupe et contexte international (allemand/anglais).

- Domaines d'expertise: support administratif, commercial, management/organisation.



J'occupe aujourd'hui un poste d’assistante de direction, un rôle de pivot opérationnel et de facilitatrice, qui me permet de jouir d’une grande autonomie.

Mon objectif professionnel est de construire avec mon supérieur hiérarchique une collaboration sincère et efficace, basée sur une confiance mutuelle, qui s'inscrit également dans la durée.

Un environnement positif et constructif, respectueux de valeurs et des personnes, contribue à me sentir «à ma place» et me pousse à me dépasser.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Sens de l'organisation

Qualités rédactionnelles

Rigueur

Longue expérience des structures allemandes

Habitude des contextes internationaux

Orthographe et grammaire irréprochables

Adaptabilité

Autonomie

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

SAP

Sage