Nathalie DESTRE, Sophrologue, Thérapeute et Consultante en Qualité de Vie au Travail (Thérapie Brèves : Sophrologie, SBA/EMDR).



Je reçois, dans mon cabinet depuis plus de sept ans des adultes, des adolescents et des enfants. Je travaille également en partenariat avec diverses institutions médicales, des EHPAD, des associations, des entreprises et dans le monde de l'éducation avec des collèges et des lycées.

J'anime aussi des ateliers sur les thèmes suivants : le stress chronique, le burnout, les chocs émotionnels, la gestion des émotions, les troubles du sommeil, les phobies, les psycho-traumatismes, la gestion de la douleur, la préparation aux examens, la confiance en soi, les addictions, le harcèlement...



Spécialités : psycho traumatisme. Stress, anxiété.