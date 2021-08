Nathalie DURAN

Aujourd'hui rédactrice print & web indépendante, créatrice de Noms (Naming: recherche de Noms de marques, produits, "slogans", accroches, signatures...)



Plus de 20 ans d'expérience en communication & marketing : l'alliance de créativité, de curiosité d'esprit, et de rigueur ma permis d'assurer plusieurs fonctions dans le domaine de la communication et du marketing. L'observation, l'écoute, l'analyse et l'esprit de synthèse font partie de mes atouts. Ma capacité à convaincre et à fédérer me permet d'animer des équipes, et ma bienveillance à intégrer tout aussi facilement un groupe de travail.