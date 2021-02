Nathalie EXPOSTA-DEGALLAIX

Installée dans le Douaisis depuis 18ans j'ai développé trois cabinets, à Marchiennes, Orchies et Aniche.



Je suis à même de vous conseiller et vous aider à résoudre toute difficulté d'ordre juridique, que ce soit devant les tribunaux ou même en dehors de toute procédure judiciaire, par exemple pour négocier une transaction ou bien encore rédiger une mise en demeure.



Je peux vous conseiller, vous assister et vous représenter en droit de la famille, droit du travail, baux dhabitation, commerciaux, droit des contrats, construction, droit pénal etc et ce devant le Tribunal ou la Cour dappel.



Le cabinet s'intéresse à la défense des particuliers et des entreprises.



Formée au droit collaboratif et membre à ce titre de lAssociation Française des Praticiens du Droit Collaboratif ( http://www.droit-collaboratif.org/accueil-1-1-1) je peux vous proposer une alternative au procès et dautres modes de résolution des conflits, qui peuvent, dans certaines situations, savérer plus rapides, moins coûteux et moins aléatoires quun procès.



Parce quaujourdhui la gestion des conflits évolue et que la justice peine à satisfaire le justiciable, le contraignant à des procédures longues, parfois coûteuses et que le résultat nest pas toujours là, je continue de me former aux modes de résolution amiables des conflits et notamment à la médiation.



Cette formation me permettra très prochainement de proposer un service de médiateur.



La médiation permet de résoudre des différends de manière rapide et efficace :

- Elle évite les délais inhérents à une action en justice,

- Elle est facile à mettre en place,

- Elle est moins onéreuse quun procès,

- Elle permet aux clients de trouver les solutions adaptées et de garder la maîtrise du processus,

- Elle bénéficie dun excellent taux de réussite.



Cest une solution simple en cas de conflit. Elle peut intervenir dans différents cas ; rupture dun couple, partage difficile dans le cadre dun divorce ou dune succession, conflits à propos dun bien immobilier, avec un commerçant ou un artisan, une banque etc



Mes compétences :

Droit du travail

Gestion des conflits

Assistance, Conseil et Représentation en Justice

Droit de la famille

Droit des contrats

Droit immobilier