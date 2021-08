Psychologue clinicienne titulaire d'un Master professionnel "Psychologie et psychopathologie cliniques" obtenu à la Faculté de Psychologie de Strasbourg, j'ai suivi également une formation en Art-thérapie.



Cette double formation, ainsi que mes diverses expériences m'ont permis plus particulièrement de développer des outils pour pallier à d'éventuelles difficultés de verbalisation chez la personnes prise en charge et lui permettre ainsi d'améliorer ses possibilités d'expression et de communication.



Métisse franco-malgache, je suis née et j'ai grandi au Sénégal avant de rejoindre la France à l'adolescence.



Ainsi, je porte un intérêt particulier et ai par conséquent développé des compétences pour ce qui touche à l'interculturalité (expérience en service de psychiatrie au Sénégal et dans un centre de santé mentale pour demandeurs d'asile et personnes exilées à Bruxelles).



Actuellement, je propose à Dakar, des prestations classiques, type consultations individuelles, de couple ou familiales, mais également des prises en charge en art-thérapie (projets à construire en fonction de la demande).



De plus, je possède des compétences dans l'animation de groupe et propose par conséquent des ateliers d'art-thérapie, des groupes d'analyse des pratiques professionnelles (formation Fédération Française des Psychologues et de Psychologie) et des formations à destination des professionnels des champs éducatif et médico-psycho-sociaux.



Parallèlement à cela, je suis à la recherche d'un poste de psychologue clinicien (temps partiel) dans un dispositif, type séjour de rupture (Sénégal) ou encore dans toute structure médico-socio-éducative ou ONG prenant en charge enfants ou adultes en souffrance psychique.



N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou informations complémentaires.



Mes compétences :

Afrique

Afrique de l'ouest

Art

Art thérapeute

Culture

Danse

Ethnopsychiatrie

Interculturelle

Médiation

Médiation artistique

Psychologie

Psychologie Interculturelle

Psychologue

Psychologue clinicien