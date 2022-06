Nathalie GIRERD (MABIRE)

Je dispose d'une grande expérience de plus de 15 ans dans la grande distribution. J'ai acquis ces compétences principales:



Responsable point chaud:

- Tenue du laboratoire, vitrine.

- Gestion des chambres de pousse.

- Cuisson des pains et autres.

- Prise des commandes et gestion des stocks.

- Inventaire

- Management d'une équipe de 03 personnes.



Responsable rayon:

Effectuer et contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon.

Mettre les antivols sur les articles.

Acheminer les produits en rayon et les installer en tête de gondoles ainsi que sur les linéaires.

Effectuer l'entretien et le nettoyage de l'espace de vente et des produits en rayon- Facing, rangement des rayons.

Réapprovisionnement du rayon, éviter les ruptures, veiller aux changements de prix.

Accueillir le client, identifier ses besoins et le conseiller sur les produits.

Réception et vérification des produits et de la conformité de la livraison de façon manuelle ou informatique.

Utilisation du Transpalette.

Rangement et gestion des stocks.

Rangement et organisation de la réserve.

Inventaire.



Hôtesse de caisse:

- Tenue de caisse et encaissement.



Je dispose également d'une expérience d'Agent d'Accueil. J'ai acquis ces compétences principales:

- Accueil physique et téléphonique.

- Secrétariat.

- Saisie informatique et mailing.

- logistique interne.

- Classement des dossiers et archivages.

- Gestion des salles et du matériel.



Mes compétences :

Secrétariat

Accueillir le client, identifier ses besoins et le

Accueil physique et téléphonique

Saisie informatique et mailing

Effectuer et contrôler le balisage et l'étiquetage

Utilisation du Transpalette.

Logistique interne

Mettre les antivols sur les articles.

Inventaire.

Effectuer l'entretien et le nettoyage de l'espace

Tenue d'agenda et prise de rendez-vous

Gestion des stocks

Rangement et organisation de la réserve.

Réception et vérification des produits

Management

Acheminer les produits en rayon

Classement des dossiers et archivages

Réapprovisionnement du rayon