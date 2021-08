Nathalie GIROUX

Autonome aprés plusieurs années d'expérience en tant que Responsable Comptable, Responsable Administrative et Financière puis Directrice Administrative et Financière , je suis actuellement Directrice Générale Administrative et Financière pour MM France sur la région lyonnaise.

Dans le cadre de mes différents postes, j'ai pu participer à l'évolution des systémes d'information (Oracle chez Europe 1) et à des projets transverses et de réorganisation notamment par la mise en place des clôtures mensuelles chez Europe 1 et au sein de la société Altitude Telecom (groupe Completel Numéricable).

Mon dynamisme, ma rigueur, mon goût du management et mon aisance relationnelle me permettent d'accompagner les équipes et la politique de croissance des entreprises dans lesquelles j'interviens, notamment dans la croissance de la société MM France et son groupe de sociétés.