Nathalie GOHAUD

Issue du secteur bancaire et Mutualiste en tant que Gestionnaire , je prépare un diplôme niveau III en alternance et j'occupe un poste d'Assistante Commerciale chez Adocis.

Mon objectif principal est d'obtenir de nouvelles compétentes dans ce domaine, de m'épanouir et d'évoluer dans cette profession.

Je possède un bon esprit d’analyse, un bon relationnel, des capacités en gestion et une maîtrise des outils informatiques ( Word, Excel et différents logiciels).



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Esprit analytique

Adaptabilité

Rigueur

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Sage

Ciel Compta