Bonjour,



Avec une expérience de plusieurs années au poste d'assistante administrative, j'ai développé mes compétences au niveau :

Du secrétariat : la mise à jour des dossiers administratifs et des dossiers d'appels d'offres, la mise à jour des plannings, la coordination administrative courante, l'archivage,

Du service clientèle : la disponibilité et l'écoute auprès des demandes de la clientèle, l'envoi des courriers et des contrats, la prise de rendez-vous, la gestion des encaissements, la saisie et l'envoi des devis.

Du service comptabilité : la saisie sur des comptes analytiques des factures, des bons de livraison, des bons de commande.

Du service Ressources Humaines : la saisie des heures travaillée, la sélection et la constitution des dossiers (correction et compte-rendu) pour le recrutement.

Les différentes expériences au sein de plusieurs services m'ont permis d'acquérir de la rigueur, de la polyvalence et une très bonne connaissance du domaine administratif.

Ouverte aux autres, à l'écoute des clients, toujours soucieuse de m'améliorer, je sais à la fois être autonome et travailler en équipe.

D'un naturel curieux, j'éprouve un grand intérêt à découvrir de nouvelles choses.



Cordialement,

Nathalie HÉCHO





Mes compétences :

Sieges