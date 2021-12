Agence d'hôtesses, Accueil Evènementiel et Accueil VIP

Nos domaines d 'expertises:

-L’Evénementiel

-L’ Animation Street Marketing



Un véritable savoir-faire au service de votre image dans l’organisation de votre accueil au quotidien. Une Agence d'hôtesses pour vos besoins sur mesure dans les métiers de l’Accueil, de l’Evénementiel et de l ’Animation Street Marketing.



La qualité des compétences de ses responsables est considérée comme un véritable vecteur d’image et de positionnement. C’est pour cela que chaque responsable est lui-même issu directement du métier dont il a la charge. Notre positionnement est double et répond à une véritable stratégie de différenciation haut de gamme. .



« Après plus de 15 ans à la tête de sociétés spécialisées dans l’externalisation de l’accueil physique, téléphonique des entreprises et des prestations accueil événementiel. Guidée par l’expérience, et la volonté de mettre au service de mes clients un savoir-faire construit sur le terrain, je propose une agence qui conseille, qui exige le meilleur de ses équipes, qui réagit vite, qui accompagne ses clients sur des dispositifs complexes nationaux et internationaux. Une Agence où l’Exigence, les Enjeux, et Objectifs du Client doivent évoluer en parallèle avec le Respect, la Motivation et la Reconnaissance des Equipes. »



Nathalie HENRY –

QUELQUES REFERENCES

LA SOCIETE GENERALE /ORANGINA/ SCHWEPPS/ L OREAL / EDF / CBRE /LE BON COIN.FR/ AGENCE COM PAK/ LES TRANSPORTEURS DE L’ANNEE/ CACEIS/ SWAROVSKI/LES CRAYERES DE MONTQUARTIERS / CABINETS D’AVOCATS / LE KINUGAWA/ BANQUE COMMERZBANK/ MECAPLAST /GRAND PRIX F1 DE MONACO/ LABORATOIRES SANDOZ/ BELL& ROSS/ CIRCUIT LE MANS …….



