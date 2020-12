Nathalie HOUSSET

Mission : Développer le secteur du Sport, la mobilité active, les produits et services connexes en vue d'une croissance qualitative et durable centrée sur l'Homme.



Jai deux passions qui naniment depuis toujours : la nature et le sport et cest autour dune dentre elle que jai choisi de poursuivre des études et ma carrière : le sport.



Mon parcours de ces 24 dernières années sest ainsi fait en agence conseil, au sein dun équipementier et enfin dun distributeur sport à des postes de direction marketing, membre du CODIR avec une dimension commerciale forte.



Jai pu découvrir au-delà dune marque internationale et dune coopérative (groupement dindépendants) une autre forme dorganisation le private equity, ce qui ma permis de développer mon goût de lentreprenariat, de la construction et du challenge.



Mon expertise :

- Vision stratégique et compétences opérationnelles complètes

- Sens du résultat / démarche ROIste

- Leadership

- Esprit entrepreneurial, aime les challenges

- Pense de façon créative et dans lapprentissage continu

- Connaissance experte du marché sport et de ses acteurs

- Management et développement des autres

- Capacité à évoluer dans des structures variées (intégrée, en commerce associé, internationale, private equity etc..)