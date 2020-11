Nathalie JUILLET

Des expériences douloureuses que j'ai pu rencontrer dans ma vie, j'ai saisi la chance d'être épaulée, accompagnée par des thérapeutes qualifiés, qui m'ont permis d'accéder à un équilibre intérieur harmonieux.



Désireuse de partager cette connaissance, je me suis formée en sophrologie, puis en sophro-analyse afin de permettre à chacun de retrouver un état de bien-être dans la compréhension de ses perturbations, de ses douleurs pour parvenir à les surmonter.



Praticienne depuis plus de 8 ans, je vous accompagne dans l'écoute et la bienveillance,



-à mieux vivre dans une corporalité stable et équilibrée.



-à être à l'écoute de vos sensations et de vos émotions.



-à mettre à jour vos valeurs, vos choix, vos autorisations.



-à dépasser les jugements.