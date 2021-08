Nathalie LAUNAY

Préparatrice en pharmacie

J'ai travaillé en pharmacie dont 5 ans aux antilles,à l'hopital,en hepad



2000_2010: attachée tecnico commerciale locapharm



chargée de developper et fideliser les pharmacies de mon secteur ainsi que les HAD.

Assurer des formations au CFA préparateurs en phie,anime des formations Form'utip(formation continue),formations infirmiers...

Assurer des évaluations de besoins chez les patients .....



2011 à ce jour: conjoint collaborateur prothésiste dentaire

Mon rôle est de gérer les employés que nous avons. La gestion et la comptabilité de la société.

Le relationnel avec les dentistes.

Formée sur les nouvelles technologies que sont les scanners et la modélisation 3D, mon rôle est la conception assistée par ordinateur.



Mes compétences :

Commerciale

Formation

Matériel médical

Médical

Pharmacie

Préparatrice en pharmacie

Respiratoire

Retraite

Technico commerciale

Prothésiste dentaire