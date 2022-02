Nathalie LEGRAND

Je suis quelqu’un de sérieux, avec le sens des responsabilités. J’ai l’habitude de m’impliquer dans ce que je fais et j’ai le sens du travail bien fait.

Je suis autonome, avec un bon sens pratique et d’organisation.

J’ai de l’énergie, besoin d’agir et de réaliser des choses. J’apprécie les actions concrètes.

Je dispose d’un bon sens critique qui m’amène à repérer les manquements ou les imperfections d’un projet.

J’aime apprendre, approfondir ce que je connais, progresser dans mon travail, et évoluer.

Je fais preuve de patience et de pédagogie pour transmettre un savoir ou former quelqu’un. J’aime partager mes compétences.

J’ai des valeurs, une éthique et une grande honnêteté.

J’aime être maître de la façon dont je gère mon temps tout en respectant les délais.

J’apprécie que les rôles de chacun soient clairement définis et que les règles soient claires et connues de tous pour travailler dans une organisation juste et équilibrée.

Je m'approprie rapidement les outils informatiques.



Mes compétences :

Comptabilité Auxiliaires

Comptabilité Trésorerie

Comptabilité Générale

Comptabilité Analytique

SAP (FI, SD, MM, BW)

Winshuttle

Gestion de projet