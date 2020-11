Nathalie LOPEZ (LOPEZ)

Très désireuse d'apprendre et d'étendre le champ de mes compétences, je suis à l'écoute de toutes les opportunités qui me permettraient d'allier appui administratif et créativité.



Qualités :

- A l'écoute

- Sens du service (jaime me rendre utile, renseigner aussi bien les usagers que mes collègues de travail)

- Patiente

- Disponible



Centres d'intérêts :

- dessins de portrait réalistes au crayon pour saisir les subtilités des expressions humaines

- illustrations sur Paint pour aller au delà du détail afin que les nuances de couleur apportent une autre réalité aux reliefs tout aussi profonds.

- Graphismes sur illustrator, retouche photos sur photoshop

- écriture poétique dont les images évoquent mon engagement pour l'environnement, les relations humaines

- lecture de romans centrés sur la vie d'un personnage sur des sites en ligne communautaires

- documentaires animaliers pour relier, entre autre, certains comportements à ceux des humains



Causes :

- Condition humaine

- Condition animale (a posteriori celle des insectes et des plantes)

- Condition environnementale (développement durable...)

- L'acceptation de l'autre