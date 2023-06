Nathalie LUCAS

Comédienne, j'interprète au théâtre différents rôles classiques et contemporains, à Paris, en Région et à l’étranger (Italie, Biélorussie, …).



Mon travail sur le chant m’amène par ailleurs à aborder plusieurs fois le répertoire du théâtre chanté et des comédies musicales ainsi que de l’opéra.



Au cinéma, je tourne sous les directions de Pierre-Erwan Guillaume et Eric Bu ainsi qu'une publicité pour un site Internet chinois. et des films d'entreprise.



Voix-off, j'enregistre régulièrement.

Lectrice, je participe à L’Antre aux Livres depuis 1998.



A partir de 2013, je fais partie de l'équipe de sélection du TRES COURT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL