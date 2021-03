Nathalie MAISSIN

Objectif de carrière : Marketing.



Femme de communication et d' action, dynamique, pugnace.

J' aime les défis. Je reste flexible et mobile Hauts de France.



Compétences clef :



- Orienté résultats.

- Expérience Biologique, Vente & SAV.

- Support Accreditation aux clients.

- Prise d’initiative pour atteindre les objectifs et la satisfaction des clients.

- Compétences relationnelles éprouvées avec les clients internes et externes.

- Rétention client et développement des ventes: automates, réactifs & contrats SAV

- Technicienne polyvalente de Laboratoire

en coagulation, hématologie, biochimie, immunologie, bactériologie et anapathologie



Expériences :



- 15 ans dans l'industrie de la Santé (Diagnostic In Vitro).

- Commercial en coagulation pendant 5 ans.

- Ingénieur Application biochimie, hémostase et bactériologie pendant 6 ans.

- Démonstratrice et Installatrice des systèmes et réactifs.

- Formations des utilisateurs sur site.

- Optimisation des consommations et de la facturation au "Coût Patient".

- Chef de projet d’installation : mise en production des systèmes sur les chaînes afin d’augmenter la productivité et l’ergonomie des laboratoires .

- Promouvoir les automates et les réactifs auprès des prospects.



Mes compétences :

Humilité

Management de la performance

Leadership

Service client

Vente