Nathalie MARIE (MARIE)

Je suis secrétaire médicale indépendante. Je me suis spécialisée dans la transcription audio et la rédaction.

Je travaille uniquement à distance, depuis mon domicile.

Mon but est de venir en aide aux professionnels de la santé, qui se sentent débordés et ne trouvent plus le temps de réaliser leurs transcriptions ou la rédaction de leurs comptes-rendus (entre autre).

J'interviens également comme un renfort auprès de la secrétaire qui peut avoir un surcroît de travail inattendu, être en arrêt maladie, en congés ou autre.

L'avantage est de pouvoir bénéficier de mes services, de façon ponctuelle ou régulière, sans les contraintes liées à l'embauche d'un salarié.

Contactez-moi pour plus d'informations

assistanat-ind@outlook.fr

Mon site : www assistanat14.fr

A bientôt

Nathalie de Assist@Nat'