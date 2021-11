Nathalie MAYOT (NEEL)

Comprendre, agir, transmettre avec entrain et bonne humeur... une philosophie de vie !

J'ai choisi tout au long de mon parcours de travailler dans des domaines de service, l'enseignement, la sécurité et aujourd'hui la transition professionnelle.

Les aptitudes et compétences qui me caractérisent aujourd'hui m'ont naturellement orientée vers l'accompagnement sur le projet professionnel (demandeurs d'emploi, salariés, seniors, personnes en situation de handicap, public de l'insertion par l'activité économique...).

J'aime saisir le moment dans l'échange à travers le regard, la parole, l'attitude... pour comprendre les attentes de chacun, analyser la demande et essayer ensemble de mettre en place des actions concrètes de façon positive en travaillant sur les compétences et la confiance en soi... Mais aussi pour partager les outils afin que chacun puisse devenir autonome dans sa recherche d'emploi.