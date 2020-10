Nathalie MICHAUD

Projet de reconversion dans le secteur du Tourisme en 2011.

Faire de ma passion, mon métier.

Expérimentée en assurances, débutante en tourisme, convaincre les recruteurs a été plus difficile que prévu.

Loin d'être un échec, ce projet m'a révélé que je préfère la relation de service à l'humain, la création de supports (newsletters personnalisées, fidélisation portefeuille, animation réseaux sociaux pro, albums photos, vidéos, objets supports ...) plutôt que la vente pure orientée par la marge.

Finalement le tourisme en voyageuse et en conseil sur réseaux sociaux n'est pas si mal.



Mes compétences :

Responsable, Organisée Et Esprit D'équipe

Positive, enthousiaste, créative et curieuse