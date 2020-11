Nathalie NATHALIE ENJALBERT

Forte de 24 ans d'expérience en tant qu'opératrice de Centre de Traitement de l'Alerte (réception des appels 18/112, engagement des moyens de secours, suivi des transmissions radio) et Sapeur pompier volontaire 17 ans, je suis en reconversion professionnelle dans le Tarn où je reprends l'exploitation familiale pour produire et vendre des légumes et des fruits de saison, ainsi que des oeufs de poules pondeuses élevées en plein air.

Certificat transmissions radio TRS 2, SST, PSE 1 et PSE 2, FDF 1

SSIAP 1, habilitation électrique H0B0v, CQP-APS, EPI, palpation de sécurité

carte professionnelle activités privées de sécurité (CNAPS)

Brevet Professionnel Responsable d'exploitation Agricole--maraîchage

Mes compétences :

Pratique des outils informatiques (Word, Excel)

Bonne maitrise des techniques daccueil, découte

Publipostage

Equitation Galop 7

Microsoft PowerPoint

Secourisme

PSE1

Sécurité incendie

Protection incendie

PSE2

Sauveteur secouriste du travail

APS

Sécurité

Neige et Avalanche niveau 2

Meneur de bronze

Traction Animale