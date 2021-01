Nathalie NELLA

Objectif professionnel:

-Mettre à profit mes compétences scientifiques, techniques et relationnelles.

-M'impliquer dans des projets de recherches appliquées et innovantes.

-Pouvoir évoluer vers des postes à responsabilités



Mes compétences :

-Maintenance et entretien (1er niveau) des appareillages CPG/HPLC (changement de colonnes, septum et ferrules sur CPG)

-Réglage, étalonnage et conduite (1er niveau) des appareils de chimie (CPG, HPLC, conductimètre, pH-mètre, spectrophotomètre, titrateur)

-Utilisation de RMN 1H, 13C, CPG, HPLC, IR, Polarimètre

-Synthèse sous atmosphère inerte : Schlenk, rampe et boite à gants

-Montages et conduites d'expériences de laboratoire (extraction au Soxhlet, Dean-Stark)

-Conduite de pilotes de génie chimique (réacteur 25L avec chauffage à double enveloppe avec une colonne de distillation)

-Travail en équipe

-Participation à la création de protocoles, la mise au point des manipulations et proposition de nouvelles orientations de tests en fonction des résultats obtenus

-Respect des règles d'hygiène et de sécurité

-Réalisation et mises à jour (inventaire) de lensemble du matériel et consommable du labo

-Gestion les approvisionnements (commandes, devis, suivis) en produits chimiques/verreries/matériels/eau déminéralisée ou bouteille de gaz