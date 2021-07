Nathalie OLLIER

Mon profil , plus détaillé et en anglais ainsi que mes recommandations sont sur LinkedIn : (http://fr.linkedin.com/in/nathalieollier1/)



Mon parcours professionnel s'articule autour de 4 domaines d'expertise :



1. Management : aptitude à influencer et fédérer des équipes pluridisciplinaires autour de projets stratégiques,



2. Commercial : capacité à instaurer une dynamique commerciale de conquête et développement de comptes cibles,

capacité à créer de la valeur pour l'entreprise



3. Développement RH : dans un secteur en mutation, aptitude à piloter le changement dans des environnements complexes, en suscitant adhésion et enthousiasme. Identifier puis développer le potentiel de chaque collaborateur, pour lui donner la possibilité d'être créatif, productif et engagé...



4. Gestion/finance : capacité à animer pour optimiser les principaux ratios



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des talents

Leadership

Business development

Stratégie

Change Management

Direction commerciale

Méthodologie