Nathalie PELLETIER AZOUAGH

En veille ou en recherche d'opportunité, évoquons votre actualité et vos attentes professionnelles, ensemble ! Tel : 03 28 07 87 26 / 06.13.63.79.14

nathalie.pelletierazouagh@randstadsearch.fr



Liste de nos opportunités : https://www.randstadsearch.fr/agence/1930/offres



Activité : recrutements d'experts "middle - top management"



Accréditée WAY PerformanSe (outil d'évaluation comportementale et de la personnalité).



Zone d'intervention : Nord Pas de calais



Candidats :

Les entretiens sont sur RDV et peuvent être :

- physiques : sur Lille

- téléphoniques ou via SKYPE/Hangouts

Les tests (métiers et de personnalité) peuvent être passés à distance : via internet et avec un accès personnel sécurisé. Les résultats donnent lieu à un échange systématique pour débrief et approche factuelle.



Clients / Prospects :

Confidentialité, discrétion, fiabilité, prise de références assurées.



Méthodologie :

Annonces sur divers jobboards, consultation de CVthèques, ciblage et approche directe, via les réseaux sociaux, cooptation, réseaux écoles...



Mes compétences :

Conseil

Gestion des Ressources Humaines

Recrutement

Coaching