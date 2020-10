Nathalie PETITJEAN

20 ans de management au sein de leaders internationaux du service B to B et d'acteurs publics lyonnais

Business Partner opérationnel spécialiste de la gestion de projets de transformation et des domaines gestion/audit/finance



Ce que je propose :

Accompagner les PME/ETI à la réussite de leurs projets de transformation

Pour gagner en Performance en valorisant et en développant l'Humain

En venant enrichir une équipe de consultants au sein d'un cabinet

Avec quelques expertises dont :

- Démarche Beyond Budgeting : gagner pour les opérationnels le temps du process budgétaire au profit des clients et de l'action, être plus en phase avec le rythme réel de l'entreprise à moindre coût

- Cartographie du travail réel : accompagner les changements sur la base de la réalité valorisée du travail des équipes pour se concentrer sur l'indispensable et la valeur ajoutée de chacun

- Efficacité & développement organisationnel : faciliter le travail des opérationnels, améliorer le service client et sécuriser les risques avec des process/outils pragmatiques et transmissibles

- Management de la performance globale : donner les moyens simples de piloter efficacement le déploiement de la stratégie

- Gestion de projet : garantir le succès de projets efficients et embarquer positivement les équipes dans le changement



Mes marqueurs : énergie / écoute active / pragmatisme / donner du sens / sens du service / transmettre et faire grandir / subsidiarité / polyvalence



Mon moteur : contribuer au développement, à la transformation et à l'efficacité des organisations en activant les potentiels individuels pour que chacun se développe au profit de la dynamique collective, en trouvant et en déployant des solutions efficientes et pragmatiques au service des clients internes et externes



Résolument convaincue de la puissance de l'équipe et du management par le travail réel !

Contactons-nous pour construire ensemble...