Nathalie ROUVIGNAC

A la recherche d'un emplois



30 années d'expériences, passionnée par ce métier, riche de mon expérience j'ai pu acquérir de bonnes capacités d'analyse, j'aime me former quotidiennement sur de nouvelles techniques.

Maîtrise de la chaîne graphique.

J'ai commencé en 1990 en tant que photograveur, maquettiste, monteur incorporateur copiste dans l'imprimerie, cela m'a permis d'avoir une facilité d'utilisation et de compréhension des logiciels de PAO / DAO, de traitement de fichiers (photos, dessin, mise en page), couleur, flashage, imposition.

Puis je suis devenue responsable, nous avons intégré le numérique en plus de l'offset.

La dernière entreprise m'a permis d'apprendre à utiliser des machines à découpes, de créer des prototypes dans le masquage.