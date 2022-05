Je recherche un emploi de secrétaire médicale à temps partiel, j'ai une expérience de 3 ans dans différents cabinets. Je sais m'accommoder avec sourire et bonne humeur au travail que l'on me donne.



Mes compétences :

Dictaphone

Assurer le suivi administratif du cabinet

Planifier les r-v du médecin

Accueil physique et téléphonique

je parle l'alsacien