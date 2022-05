Mes compétences :

Entretenir un poste de travail/ un outil ou matéri

Surveiller l approvisionnement des machines/des in

Définir les données de programmation

Régler les paramétres des machines et des équipeme

Réaliser un suivi d activité

Controle l etat de conservation d un produit péris

Surveiller le fonctionnement des machines et des é