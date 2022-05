Nathalie SIRI

Analyste biochimique de formation Universitaire, les techniques de chromatographies comme l'électrophorèse capillaire, l'HPLC , micro HPLC et UPLC font parties de mon univers depuis plus de 10 ans.



Une première expèrience professionnelle au sein d'un établissement public (CHU Rangueil de TOULOUSE) m'a permis de me familiariser avec la recherche.



Par la suite, mon expèrience au sein de la société PICOMETRICS m'a permis de développer mon activité vers la recherche et le développement de systèmee de détection couplée à la chromatographie,tout en étant en contact directe avec la clientèle en tant que support client et installatrice, en particuliers en amérique du nord.



Aujourd'hui,en participant au développement de nouveaux automates dédiés aux laboratoires d'analyses médicales, Je continue a apprendre tout en utilisant mes connaissances dans le domaine de la chromatographie et de la détection.



Mes compétences :

Chromatographie

Chromatographie liquide

électrophorèse

Electrophorèse capillaire

Fluorescence

Laser

SAV