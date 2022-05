+15 d'expérience dans le transport. Du transport route national et Europe au transport international maritime et aérien pour Thales Alénia Space et depuis 2 ans chez Paul Boyé Technologies, j'enrichis mes compétences dans le secteur textile pour les marchés publics.





Mes compétences :

SAP

ORLI

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

Export

Fiscalité douanière

Logistique

Transport