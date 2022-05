Nathalie SMADJA

Me :Array

Pour la petite histoire...

J’évolue depuis 1988 dans les métiers de la communication,

plus particulièrement dans le milieu des agences de publicité.

Entre 1997 et 2001, J’ai fondé atmosphère, agence conseil en communication opérationnelle. Là, j’ai joué tous les rôles, du développement à la direction de création, en passant par la stratégie et le management... avant de revenir à la source, en endossant pleinement le rôle de conceptrice rédactrice senior chez Proximity BBDO.

Depuis 2005, j’exerce mon métier en freelance,

et je me suis progressivement tournée vers les univers exigeants du luxe, du patrimoine et de la culture, tout en développant une expertise sur les nouveaux médias. Comme pour Le Louvre ("Blog de la Vénus" et "Blog des Familles"), ou la Monnaie de Paris ("Blog MétaLmorphoses»), Cartier, Perrier-Jouët, Van Cleef, Hennessy ou Chanel...

Aujourd’hui, j’évolue entre direction de création et direction éditoriale, toujours vers plus de précision et d’exigeance.



Mes compétences :

Communication

Communication Opérationnelle

Conception

Freelance

Publicité

Rédacteur

rédactrice

Web

Rédaction

Community management