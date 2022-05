J'accompagne les directeurs d'établissement et les équipes à la qualité de l'accompagnement des jeunes sur les établissements en Aquitaine. Ces établissements scolaires et MECS permettent d'accueillir, éduquer, former , insérer des jeunes fragilisés par la précarité et l'isolement des familles.

Je suis en soutien sur les évaluations internes, externes, plan d'actions , animation de groupe de travail et applications des RBPP de l'ANESM.



Je reste disponible pour soutenir des évaluations externes ou internes auprès d'établissement sociaux et médico-sociaux.



Je suis aussi chargée de la relation avec les entreprises du bâtiment de notre unité de formation par apprentissage en Maçonnerie. Des entreprises partenaires nous soutiennent dans la formation de nos jeunes au métier de Maçon. Nous restons en contact permanent avec les employeurs afin d'accompagner les jeunes dans leurs projets.



@ bientôt.



Nathalie SOARES



Mes compétences :

Protection de l'enfance

Gestion de projet

ISO9001

Qualité

Relation entreprise

Management de projet

Plan qualité

Évaluation interne et externe des établisseme

loi 2002-2

RBPP ANESM