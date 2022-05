Nathalie SOJKA

Au fil d'expériences solides en Comptabilité au sein du service Finances/Gestion, dans des secteurs d'activités aussi diversifiés que l'audiovisuel, l'industries, le milieu médical, la grande distribution et l'informatique. J'ai su développer des qualités de rigueur et un esprit d'initiatives.



J'ai toujours travaillé en autonomie dans des équipes polyvalentes où j'ai pu intégrer de fortes capacités d'adaptation et un bon sens relationnel avec les clients, les fournisseurs, les services bancaires ainsi qu'en interne.



Je donne aujourd'hui un nouvel élan à ma carrière en m'investissant dans de nouveaux secteurs engageants, et vous propose mes compétences pour renforcer votre équipe.



Mes compétences :

Réaliser le suivi de la trésorerie

SAP

IBM AS400 Hardware

Comptabilité clients

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité bancaire

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Suivi fournisseurs

Facturation

Gestion clients

Relation fournisseurs

Relations clients