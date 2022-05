Nathalie SOLERA

Bonjour,mon parcours professionnel débute en 2000 à la Fédération Française de Triathlon située à la Plaine Saint-Denis (Saint-Saint-Denis).

J'ai eu l'opportunité d'être appréciée et remarquée par Monsieur Roger PAOLETTI, Directeur Technique National. Celui-ci est devenu Maire en mars 2001 d'une petite commune de Seine et Marne, Villenoy. Il m'a tout naturellement proposé de devenir son assistante, chose que j'ai acceptée.

Pendant plus de huit années je me suis investie sur l'ensemble de la Mairie et sur les différentes missions que l'on m'a confiées en particulier.

Fin 2008, début 2009, une envie de changement s'est faite ressentir et la ville de Vaujours (Seine-Saint-Denis) cherchait un Responsable Elections ...

Voilà mon parcours professionnel en quelques mots.



Mes compétences :

dynamique