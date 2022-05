Nathalie SORODA

L’environnement bancaire permet de m’épanouir au travers des différentes responsabilités qui me sont confiées. Par exemple, la gestion et la fidélisation d'une enveloppe de clients me permet de mettre en pratique, mais aussi de développer par le biais de formations et de coaching interne, des compétences techniques et commerciales.



De nature enjouée, comuniquante et empathique, la relation client est certainement mon point fort et lier la satisfaction du client à l’atteinte des objectifs fixés est une source d’épanouissement certaine.



Enfin, l’esprit d’équipe et la cohésion entre collègues en agence contribue à mon épanouissement professionnel.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft Excel

Certification AMF

Cartes assurances