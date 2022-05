Nathalie SOURDOIRE

Responsable Commerciale dans une officine de grande envergure, j'ai en charge en toute autonomie, l'ensemble de la gestion de l'activité parapharmacie :



- négociations des marchés auprés des différents laboratoires,

- gestion des commandes et des achats,

- définition de la politique de prix,

- mise en place du plan marketing opérationnel annuel (animations commerciales, marchandising, mise en avant

des nouveaux produits...)



Professionnelle, organisée et dotée d'un grand sens de l'écoute du besoin de mes clients, j'assure également le conseil et la vente des produits dont j'ai la gestion.