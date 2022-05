Cher Visiteur,



Je m'appelle Nathalie Supply,



J'ai travaillé pendant 10 comme Assistante puis Responsable de Secteur. J'ai géré une équipe de 35 salariés, j'ai planifié au quotidien leur interventions, je gérais les absences, les urgences, toujours dans un seul but, que le client soit bien servi.

Ces salariés travaillaient chez 170 clients, j'analysais chaque situation et je déterminais le service le mieux adapté et le plus rentable pour chaque personne.



J'ai un BAC Professionnel en Comptabilité. Au cours de sa validation j'ai travaillé dans des Cabinets d'Expertises Comptable comme Aide-Comptable.

En décembre j'ai été évaluée par le cabinet "Géométrie Variable" suite à une mise en situation sur poste de travail, à cette occasion mes compétences d'aide-comptable m'ont été confirmées.



C'est pourquoi je suis à la recherche d'un poste de Secrétaire-Comptable et j'étudie tout type de contrat.

Idéalement je recherche dans la région Nord Montpellier car j'habite à St Mathieu de Tréviers.



Je vous remercie d'avoir pris le temps de me connaître un peu mieux et vous souhaite une agréable journée.