Nathalie SUTTER-SCHLEMER

Experience unique dans l'industrie cosmetique aux USA:

Direction des lancements 360° de produits innovants et brevetés pour des indie brands startups ainsi que des marques établies dans des environnements matriciels complexes- J&J, Proactiv, Guthy-Renker, Body Shop, Origins, Bath& Body Works.

Coordination de comités de pilotage avec des équipes transverses (R&D, Packaging, Études Cliniques et Consommateurs, Affaires Réglementaires, Business Développement,Production, Finance, Supply Chain,Marketing, PR)

Large network fournisseurs: packaging/ manufacturing/ ingrédients/ labos

Excellente connaissance du support produit pour les modeles direct marketing, digital marketing et social selling

Dynamique, rigoureuse, team player, leader, polyvalente, profond désir de contribution aux grands projets

Parfaitement bilingue EN-FR et disposant de la double nationalité- EU/US



Mes compétences :

Communication

Études marketing

Étude de marché

Marketing opérationnel

Lancement de produits

Négociation contrats

Direction de projet

Développement produit

Gestion de projet

Pilotage d'équipe

Dermatology

benchmarking

Responsible for all product registrations

PMO management

Directed product design

Direct marketing

Budget Development

Brand Marketing

Acne