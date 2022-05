Nathalie SYX

J'ai une solide expérience dans le domaine des ressources humaines et de la gestion administrative, principalement en PME et en milieu industriel.

Mes atouts :

- Capacité à organiser ou ré-organiser des process

- Création et optimisation de services

- Optimisation du climat social

- Rôle de conseil et de médiateur

- Fédération, esprit d'équipe, qualité d'écoute

- Observation fine des problématiques internes

Objectif professionnel :

Intégrer une PME sur un poste me permettant d'apporter ma double compétence : administrative et RH.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware