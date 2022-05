Nathalie SZUFLAK

Je vis à Dubai depuis Aout 2011 - Avant cela, Chargée de Programmes Internationaux à HEC EXECUTIVE EDUCATION, mais aussi, Assistante de direction, je possède un BTS et j'ai une expérience professionnelle d'environ 20 ans.

Mon plus : à 44 ans j'ai 2 grands enfants et suis donc très disponible. Depuis toujours, j'aime travailler dans un environnement international (anglais, néerlandais) et mon positionnement à Dubai peut donc etre un atout supplémentaire.

Mes autres atouts : ouverture d'esprit, polyvalence, autonomie, adaptabilité et esprit d'initiative.



Mes compétences :

Assistante de Direction

International

Manager

Program manager

Programmes internationaux