Nathalie TABORD (TACONNAT)

Fondatrice de NATIPUB depuis 2010 (crée à l’origine en 2003 par moi-même), je poursuis mon chemin à la tête de mon agence de Marketing.



Dotée d’une équipe solide et expérimentée, NATIPUB évolue dans tous les domaines du print avec une spécialisation pour le MARKETING DIRECT et les multi-langues.

De grands spécialistes du MD nous fond confiance depuis plus de 12 ans, tel que : AFM, YVES ROCHER INTERNATIONAL, DOCTEUR PIERRE RICAUD, ADLPARTNER ETC...



C’est entre des mains expertes que votre campagne évoluera de la CONCEPTION à la PHOTOGRAVURE.

La proximité avec nos graphistes est très appréciée. Nous sommes une équipe homogène, réactive et disponible.



Cherchant toujours à nous développer et à évoluer, nous sommes ouvert à toute proposition de collaboration.

Cordialement

Nathalie Tabord Dirigeante de Natipub



www.natipub.com



HISTORIQUE PROFESSIONNEL:

Argé (Bagneux), Studio Jean-Loïc Delbord (Paris 1er)

ATELIERS JANJAC (Paris 9 ème), SRI COTE PUB (Paris 10 ème)

NATIPUB (PARIS 10 ème)



NATIPUB est spécialisée en VAD, VPC, Marketing Direct et les langues étrangères.

(Russe, Ukrainien, Roumain, Polonais, Allemand, Néerlandais etc....)



NOS CLIENTS

YVES ROCHER (MULTI-LANGUES), YVES ROCHER RUSSIE,

Dr PIERRE RICAUD, ATLAS FOR MEN (MULTI-LANGUES)

ADLPARTNER (France Abonnement),

PHILIPPE BARON DE ROTHSCHILD ETC...



NOS COMPETENCES

VPC - VAD - MD

COSMÉTIQUES et beauté

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

CHARTES GRAPHIQUE - ÉDITION

CRÉATION DE SITE WEB (Vitrine)



PRINT

WEB DESIGN - PRÉ-PRESSE - CONCEPTION / RÉALISATION

CRÉATION / EXÉCUTION - RETOUCHES PHOTOS - PHOTOGRAVURE

Et si vous recherchez un échange direct avec votre GRAPHISTE vous le trouverez dans notre agence.

DEVIS GRATUITS. TESTEZ-NOUS !!!!



Mes compétences :

Photogravure

Marketing direct

Mailing

Édition