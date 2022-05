Énergique et organisée, je réussis ce que j'entreprends par la quantité de travail et ma rapidité d'exécution. je suis une personne sérieuse et digne de confiance. Ma forte personnalité et ma capacité à fédérer des équipes me permettent aujourd'hui d'accompagner l"évolution du groupement des concessionnaires renault trucks.



