Nathalie TALBOURDEAU/EVANS

Au fil de mes expériences dans différents secteurs d’activité, j’ai acquis de solides compétences sur le plan organisationnel et la gestion d’une équipe je me positionne comme l’interface privilégiée en interne comme en externe.

Actrice dynamique et polyvalente de l’entreprise, mes facultés d'adaptation me permettent une intégration rapide au sein d'une équipe et mon investissement personnel est toujours à la hauteur de mon enthousiasme.

J’ai ainsi pu optimiser la gestion de l'activité de chaque structure et assurer le suivi complet de plusieurs projets comme la création d'un centre de formation ou le déménagement d'une structure de 50 personnes.

Outre les missions classiques d’une assistante de direction, j’ai pu développer des compétences liées au domaine de la formation ainsi qu' au recrutement en appliquant les méthodes des cabinets de recrutement.

Je souhaite confirmer et développer mes compétences en intégrant une nouvelle structure et relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Assurance

Vente

Généalogie

Réseau

Marketing relationnel

Développement personnel

Accompagnement

Management

Photographie

Formation

Zoho CRM

Administration pédagogique

Recrutement

Zoho Recruit

HTML

Paint Shop Pro

Adobe Photoshop

Techniques de recherche d'emploi

Conduite de projet