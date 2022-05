Nathalie TANARI

La boutique éphémère se situe au 57 rue Jean Bellegambe à Douai à quelques pas de la Collégiale St-Pierre (Rue parallèle à la rue de Bellain et perpendiculaire aux rues piétonnes (rue des Ferronniers et rue Saint-Christophe).

Une partie de la boutique est à louer le week end. La 1ère partie avec vitrine est occupée les samedis et dimanches par « votrebouquinerie.fr » (librairie d'occasion).



La 2ème partie est très lumineuse avec sa véranda et est atypique. Son originalité se prête à .ce concept d'exposition sporadique.



Cette 2ème partie est également à louer à l'année par acte notarié.

Idéal pour les artistes, créateurs, auto-entrepreneurs...



Unique à Douai, le prix de la location est très attractif.