Vous recherchez une préparatrice en pharmacie ? Je suis la personne qu'il vous faut !!!

Avec 11 ans d expérience , mon gout du challenge , ma satisfaction pour la clientèle et

le développement de votre chiffre d affaire.



Mes compétences :

Ventes de produits conseils et para-pharmacie

Materiel medical (location et facturation)

Delivrance des medicaments