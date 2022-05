Nathalie Tessler Diepois est spécialisée dans l’accompagnement professionnel des hommes et des femmes



Expérience professionnelle



Issue du monde des médias et de la communication où elle a occupé des fonctions de direction commerciale et développement et de management d’équipes. Elle développe une solide expérience de l’accompagnement des hommes et des femmes au cours de leur évolution et de leur formation. Elle s’orientera en milieu de carrière vers les RH au sein d’un cabinet de recrutement et conseil RH.



Formation



Passionnée depuis toujours par les relations humaines ( études de psychologie), elle est formée et certifiée Coach en 2003 par le cabinet Médiator international à Paris .Supervisée dans ses fonctions de coach







Mes compétences :

Coaching professionnel

Conseil en recrutement

Formation