Nathalie TESSON

Après ma formation à l'AIFCC de Référente Numérique en Entreprise, je viens de créer ma micro-entreprise de retouches et création de vêtements. Après avoir cherché, il a fallut une personne pour m'aider à réaliser ce que je voulait réellement: créer et travailler en indépendance.



Mes compétences :

Organisation du travail

Outils bureautique et numérique

Communication réseaux sociaux

Gérer des réservations et des plannings

Plannifier des réunions

Travailler en équipe

Encadrer une petite équipe

Gérer les clients

Organiser, classer et archiver des documents

Gérer des commandes et livraisons

Répondre au téléphone et rediriger des appels